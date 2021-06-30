23歲華為小公主姚安娜是華為創辦人任正非的小女兒，由於長相精緻甜美，被封為「華為最美千金」，頭腦聰明的她從哈佛大學畢業後，於今年1月宣布進入演藝圈，然而日前卻爆出她在學期間曾霸凌同事，導致被學校退學，出道後也力求表現，努力翻轉形象。

姚安娜剛出道時現身公開活動，卻被網友酸五官浮腫，認為她沒有美到可以出道的地步，加上馬上就拿下汽車品牌代言，也讓她被批評是「靠父母」，還有人爆料她在就讀哈佛大學得期間，刻意排擠貧窮學生，甚至使用校園暴力，逼得許多學生不得不退學或休學，可說是黑料連環爆。

然而最近她在陸綜《中餐廳5》的表現，卻讓風向開始轉變，不少網友都認為她雖然是千金，但凡事親力親為，不會依賴助理，稱讚她是靠自己的實力在演藝圈立足，而不是家庭背景，雖然有大量的評論為姚安娜洗白，但仍被某些網友質疑，姚安娜是買了「水軍」。

姚安娜被網友酸五官浮腫。（圖/翻攝自微博）

還是有部分網友表示，姚安娜才剛出道沒多久，也沒有什麼代表作，卻能直接上知名綜藝節目，和一線男星黃曉明一起錄影，讓人很難信服，還指出姚安娜在節目中有許多片段，其實都有偷懶嫌疑，網路上戰成一片，仍舊是爭議不斷。