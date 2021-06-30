印度恆河持續湧現大批新冠遺體，尤其雨季到來，過去3周已經有多達150具新冠死者的遺體被洪水沖出來，漂浮在恆河岸邊。

印度恆河持續湧現大批新冠遺體，尤其雨季到來，過去3周已經有多達150具新冠死者的遺體被洪水沖出來，漂浮在恆河岸邊，畫面駭人卻又鼻酸。

綜合英國《太陽報》（The Sun）等外媒報導，5月中旬印度恆河被發現漂浮了上百具新冠死者的遺體，這個情況似乎並未改善，尤其目前正值印度雨季，洪水沖刷後，近期又有上百具埋在岸邊淺灘裡的遺體被沖出來，位在北方的聖城阿拉哈巴德（Allahabad），官員說過去3周已經火化了約150具漂在河岸邊的遺體。

外媒拍到的影片顯示，呈現深灰、深咖啡色的混濁河水夾雜著一具又一具以紅色、亮橘色、黃色等各式顏色布料包裹的遺體。

不過當地居民認為，這些浮出水面的新冠遺體可能只是冰山一角，隨著雨季持續，他們擔心接下來幾周會有更多遺體被洪水沖刷出來。阿拉哈巴德官員指出，新冠疫情高峰期間，當地約有600具遺體被埋在恆河岸邊。

官員在恆河岸邊堆放一排又一排的火葬堆，準備將打撈起來的遺體就地火化。（圖／路透社）

目前河岸邊堆放了一排又一排的火葬堆，地方官員準備將打撈起來的遺體就地火化。

上百具新冠遺體浮出恆河，再度讓人回憶起4、5月印度第2波疫情最為嚴峻時，醫療體系崩潰、殯葬業者日夜趕工的慘況。

恆河原本就被印度人視為聖河，朝聖者會在恆河裡進行沐浴儀式，在疫情爆發之前，數百萬人會在河岸邊火化死者，再將骨灰灑進恆河裡。無法負擔火葬費用的家庭，則改將死者的遺體浸入水中，另外還有其他信仰儀式的家庭會採取水葬。

雨季到來，印度恆河過去3周已經有多達150具新冠死者的遺體被洪水沖出來，漂浮在岸邊。

不過疫情也讓老百姓的生計更為困難，一場葬禮費用超過7000盧比（約新台幣2600元），許多印度北方、東部省份的家庭無法支付親人的喪葬費，4、5月時紛紛將死去的親人放水流，或是直接埋在恆河岸邊的淺灘裡，因此造成現在屍體紛紛浮出水面的狀況。

替河岸火葬場工作的船夫錢德爾（Sonu Chandel）表示，2個月前看到家屬將遺體埋葬在河岸邊的畫面讓他嚇壞了，現在河水水位上升、淹沒河岸，讓他感到不安。

他說窮人家用不體面的方式埋葬摯愛讓他看了相當難過，水位上升讓整個情況變得更糟，他常常要擔心會不會有屍體撞到他的槳或是他的船，要不然就是擔心船撞到遺體。

居民也擔心遺體加劇恆河的汙染情形，阿拉哈巴德居民庫瑪（Dipin Kumar）擔心：「這可能造成危險疾病。」

地方官員及警察已加強在恆河邊巡邏，打撈新沖出來的遺體。