知名電競周邊產品領導品牌HyperX，今日宣布與《英雄聯盟》職業電競戰隊勁旅J Team正式簽約合作。隨著2021 PCS夏季賽的開始，HyperX也將提供J Team專業一流的全套電競配備，協助戰隊成員於賽事中發揮最佳實力，勇奪佳績。

J Team 於 2016 LMS 夏季賽首度登場，此後一直為LMS聯賽賽區勁旅，更於2019年取得了 LMS 夏季賽冠軍以及2020 PCS夏季賽第三名，表現亮眼。除了出色的戰績，J Team長年積極投入電競人才的培育和電競文化推廣，透過攜手政府單位和深耕校園等多元豐富的形式培養後起之秀。

J Team執行長沈威廷表示：「我們非常認同HyperX 『We’re All Gamers』的核心價值，不論是在遊戲世界或是日常生活中我們都可以發揮玩家精神，持續保持活力並投入其中。在產品方面，由於選手的操作習慣以及手掌大小皆不相同，但HyperX在產品設計上卻能滿足不同選手的使用習慣，讓選手十分驚艷。我們希望能借重HyperX在國際電競領域的多年經驗和優質產品，協助J Team躋身今年世界賽，一起踏上國際舞台發光發熱。」

HyperX表示：「HyperX與J Team對電競抱持著相同的熱忱，這次合作代表我們將持續支持電競產業發展的決心。HyperX深信無論是職業選手或是休閒玩家，只要喜歡遊戲，人人都可以是玩家。這樣的理念也與致力破除電競刻板印象的J Team不謀而合。除了提供專業周邊配備提升戰隊表現外，我們也希望透過此次合作，將J Team成員們突破自我、熱血正向的精神傳遞給更多喜愛遊戲的玩家。」

HyperX致力於透過提供高品質和耐用的周邊配備來提升玩家遊戲體驗，使玩家在長時間激烈的對戰中保持敏銳而專注的狀態。身為全球電競周邊領導品牌之一，HyperX也將持續創造更多貼近玩家需求的創新產品，陪伴玩家勇敢逐夢，也期望透過與J Team的交流合作，向更多玩家傳遞正向電競文化，一同打造創新多元的遊戲生態圈。