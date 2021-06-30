轉眼就要正式進入暑假，沒辦法出門遊玩沒關係！Apple TV+ 原創影集精彩內容，受金球獎提名肯定的《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第二季將於本月 23 日上線，全新歌舞喜劇也將登場！原創影集採用4K高畫質，並支援杜比視界和杜比全景聲，精彩劇情、細緻畫面和立體聲效環繞，打造舒適居家電影院，一次滿足視覺與聽覺享受！

《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第二季7/23上線

這部獲得金球獎、美國編劇工會和演員工會獎提名肯定的原創喜劇，飾演主角泰德教練的傑森蘇戴西斯更一舉獲得金球獎與美國演員工會喜劇電視類最佳男主角兩項大獎認證。故事講到身為美式足球教練的泰德，為了挽救婚姻，與妻子協議給彼此一段休息時間，遠渡重洋到英國工作。沒想到，橄欖球教練擔任英超足球教練這種荒謬的安排，都只是足球俱樂部老闆娘為了報復外遇丈夫、所精心佈下粉碎他熱愛球隊的招數，生活習慣本就大相徑庭的英美文化，也讓各種尷尬場合都在本劇幽默上演。看工作與生活壓力爆表的泰德，用「平常心」換來比勝利更重要的尊敬與喜悅...還有笑點擔綱！

《歡迎來到施米加多！》7月16日登場

Apple TV+ 首部搞笑音樂劇將在本月16日登場！作為向50年代經典電影《蓬島仙舞Brigadoon》致敬的作品，邀請美國熱門綜藝節目《週六夜現場》女星塞西莉斯特朗和搞笑男星基根麥可凱領銜主演，保證笑料不斷。兩人飾演一對想挽救婚姻危機而踏上背包旅行的夫妻，不料卻誤入一個夢幻至極的小鎮，所有人都活在一場40年代的歌舞劇裡，想離開的他們發現只有一個辦法才能解脫，那就是加入劇團，一起唱跳演出！

《舞出新方向》6月18日已上線

追劇兼瘦身！還不快加入！《舞出新方向》故事背景為 80 年代的美國聖地牙哥，身為議員賢內助的希拉，在看似得體風光的議員夫人生活中，內心實則充滿了無人傾訴的怨懟，直到偶然接觸當時流行的「爵士健美操」才開始踏上自我意識的啟蒙旅程。

由性感尤物蘿絲拜恩化身復古健美女郎，緊身高衩運動服配針織襪，唱跳有氧錄製「在家就能變美」的電視錄影帶（VHS），在40年後居家防疫的此刻看來格外有感，儘管存在時代落差，卻別有一番幽默詼諧，她美麗又自信的身影，讓人不自覺想跟著邊看邊跳。

除了追劇，Apple TV+也匯集了經典的紀錄片，帶領久居家裡工作、上課的你，在家就能欣賞湛藍無盡的海洋、變化萬千的沙漠和其他地球美好生物，甚至感受連親身探訪都無法擁有的超近距離享受。

《探尋鯨之音》

Apple TV+ 全新紀錄片《探尋鯨之音》紀錄了專家艾倫葛蘭、海洋生物學家米雪兒弗爾內的長期研究成果，在海洋和天然氣後噪音的重重阻隔下，收錄擁有獨特頻率且不絕於耳的驚奇座頭鯨樂音。

製作團隊由《校塔槍擊案》的梅根吉布里德、《灰熊人》安德莉雅麥蒂奇和《異狂國度》喬許布勞恩等艾美獎紀錄片獲獎者組成，以兩位科學家與座頭鯨深刻真情的良性互動，訴說地球生態之美，及其迷人生物擁有這些令人著迷的能力，正是人人都應尊重與守護的珍貴寶藏。

《探索夜色大地》

你可曾想像過在神秘夜晚的面紗底下，動物們都在做些什麼呢？Apple TV+ 紀錄類別中的《探索夜色大地》將地球上的野生動物在黑夜中的樣貌完整紀錄，團隊費時超過一年半，透過嶄新攝影技術夜遊六大洲，從非洲草原上的獅子獵捕、成群袋鼠的跳躍行動和北極熊和棕熊相互攻擊的模樣，前所未見的動物生活，以全彩畫面和《復仇者聯盟》中男星「洛基」湯姆希德斯頓的迷人嗓音呈現，帶領大家再次臣服於大自然之美。

《象群女王》

曾入選多倫多影展、倫敦影展和日舞影展等多項國際大獎，不單是拍攝象群的遷徙和家庭樣貌，以故事線鋪陳安排，描述象群女王雅典娜要帶領她的象群在非洲旱季逐水草而居的遷徙過程，讓本片更像是部具有完整劇情的電影。過程中可見象群間的悲歡離合，情感之深讓人為之動容，生動的旁白和隨劇情起伏剛好點綴的配樂，讓《象群女王》不但能教育生態、生物等科普知識也充滿了生命意義啟發。