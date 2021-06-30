【愛傳媒藺奕專欄】一樣十八禁。有沒有想過，如果把你自己的一生拍成電影，你會取什麽片名？

最近內地電影圈朋友做調查，在超過2500條回覆裡，有志一同的居然高達五百多條，如果把自己一生拍成電影，片名當然就叫《笑話》。

倘若將其它近似的包括《垃圾養成手册》、《慢威之把鋼捶成廢鐵》、《三生三世還卡債》、《黃色廢料》、《悲慘世界》、《假如可以殺死那顆精子》等等，超過九成九的人認為自己根本一部廢片。

我注意到其中最長、最具國際大片氣勢的片名，叫《不是所有蟲子都能變成蝴蝶，因為有的像我就是他媽的蛆》，成不了蝴蝶的蛆，那主題曲不就是隱形的翅膀？

相較之下，台灣的類型題材就豐富的多，譬如我家社區那個愛抽菸的胖警衛的片可以叫《大象熄蒂而坐》，最新男優金色力量黨主席童仲彥的人生大片就可叫《精舍（射）的力量》、或是《TAIWAN CAN HELP之種馬阿童》，可惜阿童太老了，否則可以叫《少年啪》。

說到少年啪就想到國際影展，強烈建議阿童取個厲害的藝名，比如「黃秋身」，下部片剛好就叫《人肉插騷包》。

最好找個女性政治人物搭檔，還可以拍《拆蛋專家》，而許多外遇高官可以合演歌舞電影《拉拉鏈》，太陽花那群割闌尾的肯定是《大腸的后裔》，上述必須十八禁，誰教三級起跳同島一命。

如果真要想自己的片名，我還真是想破了頭，我沒有小孩不能叫《厲嬰宅》、只養狗不能叫《笑笑羊》、鮪魚肚不敢稱《猛甲》、不愛吃粽子《粽邪》也不宜，如果從三級警戒拉出線頭勉強稱《臥俯藏籠》，若是孝順點把我茹素的娘當故事主軸，那片名就叫《吃素列車》吧。

鬼扯半天，那麽你呢，你覺得自己的片名是什麼？

作者為文學奬得主

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