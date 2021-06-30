【愛傳媒陳朝平專欄】彭博資訊全球防疫韌性評比，台灣在全球53個主要經濟體中，排名大幅滑落到第44名。

面對這項成績，估計民進黨一定不會反躬自省，1450和側翼網紅肯定不爽。借箸代籌，試擬反駁彭博評比的論點：

疫苗接種率僅有4%？都是中共從中阻撓！以至於我們買不到疫苗！如果不是中共和藍營阻撓，我們的疫苗接種率一定更高！國產高端和聯亞疫苗馬上就上市，疫苗覆蓋率馬上就會大幅上升！

封鎖嚴重性69分？還好！指揮中心堅持防疫警戒不升級，升級到4級，台灣評分一定和大陸一樣成為78分！排名更低！主張防疫升級的，一定是中共同路人！

接種疫苗旅客自由度122分？為什麼我們只將7個高風險國家入境旅客列入普篩？就是因為我們尊重旅遊人權嘛！要不是這7國Delta病毒太兇，我們決不會要他們入境普篩的！

航班載客力是負的91.5%？這代表了我們去年同期的航班載客力太高、太優秀了！蘇貞昌院長前天就說了，台灣疫情嚴峻，都是因為變種病毒肆虐啊！監察院約詢陳時中，不厚道、不公平！彭博這樣評比，也是不厚道、不公平啊！

那麼，歐盟12天前將台灣列入安全旅遊國家名單中，彭博資訊最新評比出爐，不知歐盟會不會將台灣踢出名單？

嘿嘿！就說嘛！這一定都是中共藉彭博資訊來打壓台灣嘛！哪裡有這麼巧的事？歐盟才把台灣放進旅遊安全名單，G7才首度在公報中關注台海安全，彭博就發表這項評比？

其實，咱家多慮了！多數島民不看國際新聞，不信國際新聞，只要勒令國內媒體禁止翻譯轉載外媒報導，全球排名滑落又如何？誰又知道有甚麼全球防疫評比排名？

切記！外媒稱讚台灣，都是客觀公正的報導和評論。外媒批評台灣，幕後一定都有中共的影子！切記！千錯萬錯，民進黨一定不會錯！千錯萬錯，一定都是中共的錯！

喂！網路社群中心是不是應該趕緊搞一份抬版的最新全球防疫成績評比啊！監察委員是不是也應該約談一下彭博資訊駐台代表？請指揮中心提供他們最新的正面數據，絕不能讓中共的陰謀得逞！

作者為資深媒體人

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