【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】因應新冠肺炎疫情，5月15日雙北宣布三級警戒，接著5月19日全國疫情升至第三級，現在屏東更出現Delta病毒首例。

隨著疫情變化、疫苗採購、國產疫苗等議題的發展，蔡英文總統的網路聲量與好感度也跟著起伏，尤其是在疫苗議題延燒之後，原本臉書粉專多以「呼籲、提醒」貼文為主的蔡總統，不僅改成影片直播，更數度親上火線說明，創下不少高聲量，不過，疫苗問題遲遲未解，採購進度膠著，連帶蔡總統的網路聲量也出現遞減，影響到好感度，即使粉專每日訊息即時更新，似乎也難以拉抬。

蔡總統的網路聲量最高峰落在5月31日，共有110378筆，主要因為台北市長柯文哲質疑高端疫苗炒股，蔡英文總統臉書直播說明，創下高聲量，即使影片為事先錄製，無法與網友、媒體記者雙向互動，但攸關疫苗與生命安全，當天網路聲量還是衝到高點。

網路聲量第二高則是6月18日，總計有101519筆，當天上午郭台銘臉書貼文表示希望政府開綠燈，協助疫苗採購事宜，文章一出，果然引起相當大熱議，使得蔡英文於下午時間，立刻安排與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會面。從這兩個網路高聲量點來看，疫苗議題討論熱度相當高，顯見民眾關心、在乎的議題皆繞著疫苗轉。 不過，從6月19日之後，蔡英文的網路聲量幾乎可說一路往下降，其中19日到29日之間，總共發出16篇貼文，開了至少3場以上的直播，甚至還安排與新聞主播連線對話，但聲量似乎就是無法明顯拉抬。

蔡英文總統網路好感度近期前三名的高點，全部都和疫苗相關，包括最高點6月18日與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會面；第二高點為6月6日蔡英文表示「疫苗輪到你就去打」；第三名為6月25日，日本宣布再捐贈台灣100萬劑疫苗。少了疫苗的話題之後，接下來連續好幾天，蔡英文的網路好感度都在往下降。

網路溫度計歸納指出，蔡英文總統近期內的網路熱門關鍵字最大筆的就是「疫苗」，另外包括「疫情、防疫、國產、採購、BNT、施打、郭董」等等都入榜，可見何時能夠全民施打疫苗，達到群體免疫，至關重要。