台中豐原7歲柔道男童到私人道館學練柔道，遭多次重摔導致腦死，男童在醫院加護病房治療與死神搏鬥70天，29日晚間宣告不治；30日上午台中市長盧秀燕前往市立殯儀館表達哀悼之意；男童媽媽及阿嬤說，盼司法能還給他們一個公道，男童爸爸神情哀戚，直說心很痛。

失去黃童的雙親相當悲慟，黃小弟的媽媽哭訴，「不要讓我一個可愛的孩子，就這樣沒有了！」，盼司法還給孩子與家屬一個公道。

黃小弟因遭多次重摔，導致嚴重顱內出血，腦傷昏迷，在醫院撐了70天，29日晚間病重宣告不治，台中市長盧秀燕今天到男童小靈堂前上香，慰問黃小弟家屬，沒有對外發表任何意見。

黃小弟的媽媽不斷拭淚指出，29日晚間因發現兒子病危，以手機視訊的方式，讓家人見黃小弟最後一面，直到黃小弟的爸爸趕到醫院那一刻，黃小弟才心跳停止，離開世間。

黃小弟的媽媽說，簽了放棄急救同意書，希望兒子不痛了，當小天使去了，只盼司法能還給他們還有兒子一個公道。