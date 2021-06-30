近來持續午後雷陣雨，讓寶山兩座水庫不斷從上坪攔河堰進水，寶山蓄水率已達8成8，寶二更飆升到9成6，恢復以往湖光山色美景，水情燈號也由原本減壓供水的黃燈，回到正常供水的綠燈，以往用水管制均全部解除。

寶二水庫水位將近滿水位時，日出雲彩倒影在水中，是新竹地區晨間美景之一，這幾天吸引不少民眾前來拍照，待水位超100％後，水會不斷從溢流堰流進洩洪道，也是特色美景之一。

水公司三區處副處長謝東穎說，在水情回到綠燈後，寶山和寶二水庫日供水量提升到18萬噸，並且儘量取用川流水，頭前溪隆恩堰供23萬噸，湳雅淨水廠出2.6萬噸，海淡廠出0.8萬噸，石門水庫這幾天支援12萬噸，將會逐漸調降到8萬噸。

縣長楊文科表示，這次有賴中央與地方攜手合力抗旱，加上5月底開始梅雨鋒面陸續帶出來的雨量，讓新竹地區撐過漫長的乾旱，盼到旱象解除，但接下來將進入汛期，更要做好各項防災措施，嚴防強降雨造成水患。

縣府工務處表示，在水情嚴峻期間，依據中央預擬畫設分區供水的竹北、新豐、湖口、寶山、竹東和芎林，在水公司設置臨時供水站的基礎上，共加碼增設32處臨時供水站，在水情恢復正常後，這些站點將撤除，站內儲水桶則轉為備援使用，妥善管理維護，即日起也撤除「新竹縣旱災應變工作小組」。

此外，有關農業灌區二期稻作供灌，農水署桃園及石門管理處灌區、新竹管理處灌區、苗栗管理處明德灌區已於在6月22日旱災中央應變中心會議，決定展開節水供灌。