英國汽車業呼籲政府制定一個具約束力的目標，到2030年實現600億瓦時(60 GWh)電池產能，否則將失去數萬個工作職位。

至今，新創公司Britishvolt是唯一宣布在英國建立電池工廠的企業，該公司表示，到2027年底將有超過300億瓦時的電池產能。

英國汽車製造商和貿易商協會(SMMT)在周二發布的報告指稱，政府要在2030年禁售燃油車，2035年禁售油電混合車，但目前電池產能不足以滿足電動車日益增長的需求。

該報告發現，在150億瓦時產能以下，將導致9萬個工作機會的流失；而在最佳的800億瓦時情況下，將導致4萬個工作機會的增加。

600億瓦時的產能下，將讓英國工業可以每年製造100萬輛電動車。

SMMT營運長Michael Straughan表示，未來幾年是關鍵時期。我們需要4至5家超級工廠，讓汽車產業在英國蓬勃發展。

歐盟正在開發規模巨大的電池廠。綠色遊說團體運輸與環境發現，歐洲共有38家規畫中的超級工廠。