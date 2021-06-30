變種病毒Delta入侵南台灣屏東，讓盛產期中的屏東枋山芒果銷售受到衝擊，國民黨電商平台開賣枋山芒果，協助在地果農。國民黨主席江啟臣與中廣董事長趙少康不僅各自認購100箱枋山芒果，更希望能幫小農打開銷售通路，收穫穩定客源，長久經營。

也是果農子弟的江啟臣表示，農民靠天吃飯，現在連疫情都對農民產生巨大影響，最近Delta變種病毒攻破屏東，衝擊枋山芒果的銷售；他指出，芒果是夏季最好吃水果，可以直接吃、做成芒果冰，是夏日盛品與水果，但受到疫情影響，可能有些人擔心而退單，所以希望大家一同吃芒果、挺枋山。

國民黨立委廖婉汝提及次級品芒果的問題，收購一公斤約8、9元，現在直接倒掉，過去都是加工廠收購來製作芒果乾或芒果冰，但現在因為疫情關係，加工業者進不來，希望政府協助收購次級品，不要浪費；她期待在枋山疫情延續之際，能靠大家力量一起協助枋山小農。

國民黨電商平台網址為https：／／lin.ee／pFeXq5A ；屏東枋山「秋明芒果」訂購網址為https：／／reurl.cc／9r6x9d 。