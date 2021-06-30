2021年6月30日 — 戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣布，《戰車世界》的家用主機版本《戰車世界：僱傭兵》(World of Tanks Console) 將與孩之寶旗下《G.I. Joe特種部隊》攜手合作，全球超越2100萬名家用主機玩家將能於PlayStation®4、PlayStation®5、Xbox One、Xbox Series S〡X等主機上進行跨平台遊玩，體驗全新內容，國際精英特種部隊G.I. Joe對抗組織縝密之全球犯罪集團Cobra的戲碼將於《戰車世界：僱傭兵》再度上演！

即日起至8月23日，玩家可以加入戰鬥體驗全新內容，選擇化身成英勇的 G.I. Joe特種部隊或是Cobra犯罪集團成員，挑戰本賽季所設計的100個關卡，獲得一系列免費的豐富獎勵，包括Key Cards、金幣、銀幣、消耗品、Boost Ops、Cobra 2D 風格加值指揮官、T-54 第一代Prototype 戰車和“Cobra B.O.A.”迷彩。

持有季票的玩家將能解鎖額外的每週挑戰和獎勵，例如 2D 和 3D 公爵指揮官以及經典的 《G.I. JOE特種部隊》MOBAT 戰車。持有終極季票的玩家則能獲得一般獎勵、季票獎勵，以及夢寐以求的 Cobra H.I.S.S.戰車、眼鏡蛇 2D 和 3D 指揮官。

《戰車世界：僱傭兵》創意總監TJ Wagner表示：「自現代戰車正式於《戰車世界：僱傭兵》亮相後，今年夏季我們很開心能推出以經典《G.I. JOE特種部隊》為主題的全新合作內容。團隊非常用心的將MOBAT和H.I.S.S.等指標性戰車和遊戲做整合，也期待之後有機會持續發布更多 G.I. Joe相關合作內容！」