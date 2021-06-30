朱學恒遭告「妨害公務」。(圖翻攝自朱學恒臉書)

宅神朱學恒今(30)日在臉書貼出一張台北市政府警察局中山分局的傳喚通知書，案由為妨害公務案並要他7月13日到中山分局說明，引起各界關注。資深媒體人羅友志直言，雖然深愛這塊土地，但深自以有這樣的政府為恥，他更忍不住痛批蔡政府好大的官威，並狠嗆所謂的台派和1450。

朱學恒今在臉書上貼出一張照片，內容是台北市中山分局發出的，「妨害公務」傳喚通知書，他指出，「各位觀眾！當局果然開始追究責任啦！在往土城的路上顯然我已經彎道超車各位競爭者啦！」暨獲得行政院長與總統認證之後，自己再度成為一個用嘴就可以妨礙公務的男人，「多謝大家支持！我將繼續努力，朝著天際邁進！」

羅友志分享了宅神的臉書貼文後，則在自己的臉書上表示，雖然深愛這塊土地，但是深自以有這樣的政府為恥，一位民眾表達自己的聲音，公部門可以不接受，但是把言論自由移送法辦，「好大的官威啊！」

羅友志還翻出蔡總統曾說過的「如果我聽不到，可以拍桌！」直言，「根本是個屁！」同時，他也對警方喊話，指自己知道他們的無奈，也知道這個移送書根本寫不下去，會讓子子孫孫蒙羞，「你們還是做了，為了那一口飯！」

羅友志更說，「對了，自認台派跟1450‘s，高潮完記得擦擦手！」並開砲怒嗆，「少在那邊叫我回大陸、比梯次，我們來台灣的時候，你們祖先還在南荒蠻夷，尚未教化咧！」