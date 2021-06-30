與傳統市場混合的羅東開元果菜批發市場，並未列入優先篩檢及疫苗 施打對象。（羅東鎮公所提供／胡健森宜蘭傳真）

北農群聚感染事件至今尚未平息，也讓各地擔心疫情會透過物流管道進一步擴散，羅東鎮的開元市場每天也會從北農進貨，是宜蘭縣溪南地區的果菜批發重鎮，但卻被歸類為傳統市場，鎮長吳秋齡十分擔心，如果沒有即時幫開元市場的承銷商、攤商擴大篩檢並施打疫苗，極有可能會出現防疫破口。

北農爆發群聚感染事件後，縣府也在5月24日宣布跟進中央，針對縣內的果菜批發市場、肉品市場及漁市場的工作人員，提供快篩及核酸篩檢，再結合中央後續配發的疫苗進度展開疫苗接種作業，但位於溪南羅東鎮的開元市場並未列入。

羅東鎮長吳秋齡表示，宜蘭縣的果菜市場原先以溪北、溪南兩個市場做區分，溪北的規模較大，還有一定的範圍區隔，溪南的果菜市場則沒有一定的規模及範圍區隔，而是與傳統零售市場混合在一起，也沒有經濟部的認可登記。

吳秋齡說，雖然縣府與經濟部定調開元市場是屬於傳統零售市場，但實際上，開元市場許多蔬果的貨源都是來自北農等地，每天都有載運著整車蔬果的菜車駛入市場卸貨，開元市場實質上就是溪南地區的果菜批發市場。

吳秋齡表示，在全面防疫的考量下，不應該只侷限北農或南部批發市場的人員快篩，加上開元市場又鄰近羅東博愛醫院及聖母醫院，人流管控更難，因此希望中央能列入篩檢並讓業者、從業人員納入優先疫苗接種對象。

縣府方面已接到鎮公所的訴求，但卻苦無手上並無多餘的疫苗可用，只能代為向中央轉達，希望中央能正視此問題，並儘速協助開元市場相關人員的篩檢及施打疫苗。