全球邁入ESG投資大趨勢，永豐金(2890)旗下永豐投顧今宣布推出台股ESG評鑑系統，領先台灣業界三大創新，包括首家取得國際SASB授權、首家正式發佈台股ESG評鑑報告、首家推出ESG存股投組，期許建立台股ESG評鑑標竿，永豐金控總經理暨永豐金證券董事長朱士廷表示，企業競爭力評估已從傳統財務指標擴大到ESG，台股需要在地化並具國際標準的ESG評鑑，從法人選股到一般小資存股理財，永豐ESG評鑑要協助更多投資人邁向台股永續投資。

目前永豐投顧推出3種ESG存股投組，其中高殖利率存股及Apple供應鏈存股，這兩個組合各含5檔股票，今年以來報酬率分別為15.22%、31.85%，第3個存股是EV電動車供應鏈存股，內含3檔股票，同期間報酬率7.18%，永豐投顧認為電動車供應鏈是未來最具爆發潛力的產業之一，目前是存股的優質標的。

朱士廷表示，疫情後全球市場更加重視ESG，根據Ｍorningstar資料顯示，美國市場2020年ESG基金流入511億美元，年增率達138%創下史上新高，總流入金額更是2018年的十倍，顯示ESG正成為未來投資的新趨勢。永豐金控在ESG各面向不斷努力，日前再度獲得證交所公司治理評鑑Top 5%，子公司也持續發行符合ESG規範的永續金融產品，並將ESG資訊及指標納入授信與投資的決策流程中，現在更領先推出符合國際SASB規範的評鑑系統，發佈評鑑報告，未來將持續精進永續作為，才能達成企業永續的願景。

SASB含五大永續面向是目前全球金融市場共識的ESG評鑑標準，永豐投顧耗時一年建立台股第一套以SASB為框架的SinoPac+ ESG評鑑系統，並諮詢全球頂尖第三方專業機構資誠永續發展服務公司PwC的評鑑方法論，建構這套符合國際通用規範及台股在地特色的系統，包括個股、產業及推出ESG存股投資組合，為廣大的國內外法人及小資族提供永續投資服務。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，永續投資浪潮下，國際的永續金融重大法規陸續實施，正引導資本市場的投資轉向ESG投資。被投資企業因應來勢洶洶的ESG投資，需要更透明具體的資訊來與投資人溝通企業的ESG治理績效以及永續發策略。當全世界正面臨科技帶來的崩解、氣候變遷、地緣政治以及 COVID-19 大流行的影響，企業成就永續需要整合性的方法，資誠也在2021年6月宣布全新策略「新方程」(The New Equation)以協助客戶建立信任及成就永續。

資誠永續發展服務公司李宜樺總經理從國際趨勢觀察指出，將ESG風險和機會系統化地整合在投資決策中，發展出「ESG整合投資」已蔚為主流。但是投資人如何選擇將重要的國際永續準則（如SASB和TCFD）轉化為具體的ESG績效衡量指標，並據以進行ESG篩選開發出來的ESG金融商品，是投資人拒絕「漂綠」、落實責任投資、以金融本業帶領世界永續發展的領先指標。