30日，根據韓國官方最新統計，每日新染疫數量已衝到兩個多月新高達794例，其中包括759例本土案例，總染疫者也增至156,961例，較29日多增199位。目前韓國疫歿約有2,018人，新冠病毒致死率為1.29%。
韓國30日新確診者，是從自4月23日以來單日數量增加最多的一天。兩個多月前的當時，其新染疫數為797人。
因為最近疫情狀況時好時壞，韓國政府原表定7月1日將放寬社交限制的決定，會不會因為Delta病毒而急轉彎，外界也在靜觀其變。
因為目前大首爾地區每日新感染人數佔全韓總數4分之3，因此，此區的餐廳、咖啡館與室內健身房等易受病毒感染的場地，將強化防疫措施至7月14日止。
衛生專家擔憂，一旦放寬社交禁令可能會讓新確診者激增，因為20到50多歲的韓國民眾尚未接種疫苗。
韓國政府也指出，每日新增病例主要以20多歲至30多歲族群為主。因為，過去一周內，這些青壯年民眾每日染疫者多增20%，超過500人。
為徹底抑制新冠疫情，來自印度、印尼、巴基斯坦與菲律賓的入境韓國者，即使已接種疫苗，也得要強制隔離14天。
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