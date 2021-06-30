《偉大的隱藏者》、《消屍的夜晚》製作團隊打造的痛快動作鉅獻《鬼劍奇兵》，集結《六龍飛天》安智慧、《消屍的夜晚》李敏芝、《特務搞飛機》朴泰山、《江南1970》趙善奇等實力派演員，齊力熱血奮戰，上演奇幻華麗武打場面。

《鬼劍奇兵》以女劍客為題材，請來演員安智慧主演，她在電影中完全不使用替身，每場動作戲親自上陣，她表示：「我從國小開始就接觸競技體操，直到從韓國體育大學畢業為止，差不多練了10年左右，所以身體還滿靈活的。之前在拍攝電視劇時，曾因為動作戲而去了武打學校練習，這次更認真準備了2個月。」

對於是否有成為專業動作演員的想法，安智慧表示：「現在也心想著之後可能有機會，因此按部就班地在練習，想像安潔莉娜裘莉一樣，展現出那麼精彩的動作戲。也想試試看能完美展現競技體操的作品，或是浪漫愛情喜劇那種討喜的角色，想嘗試各類作品。」

而曾在話題電視劇《請回答1988》中，飾演女主角朋友的李敏芝，這次在《鬼劍奇兵》中飾演一名努力保護村莊的年輕領主，她害羞表示：「雖然我在戲中沒有動作戲，但現場拍攝氣氛很愉快，希望觀眾們看了也能樂在其中！」《鬼劍奇兵》將在7月16日於GP＋線上影音、中華電信MOD、HamiVideo同步獨家首播。