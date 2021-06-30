綠光劇團日前限時於線上免費播映《人間條件》系列舞台劇，引起藝文團體討論政府購買公播權以支持藝文團體的可能性。文化部長李永得今日表示，在仍無法實際演出前，如何讓藝文團體保持創作力並渡過眼前難關，確實需各方面協助。購買公播權是方法之一，至於如何進行，還須跟不同團體、工會討論。

李永得表示，目前估計藝文團體在這波疫情中損失達80億至100億間。近日他看到聯合國報告，分析包含歐盟、美國如何力挺文創產業等不同案例，「金額都非常大。我想之後將這份報告傳到政府單位，讓大家體認到疫情期間如何維持創作能量，是紓困非常重要一件事情，跟防疫一樣重要，我們也會持續聽取藝文團體需求。」

文化部於去年疫情趨緩後，曾推出藝FUN券以振興藝文消費。李永得表示，待此次疫情舒緩後的振興計畫也有在構想，而今年疫情較去年嚴重，對藝文團體來講，二級警戒或是三級警戒是一樣的，若觀眾也不太敢進場，且要維持梅花座等防疫規劃，仍難以維持生計，藝文紓困4.0現也在積極快速進行中。

文策院董事長丁曉菁表示，文策院去年已有公布「文化內容開發產業領航旗艦計畫」，在各種商演停擺時，由文策院支持繼續開發的動能。今年除了已公布影視、紀錄片、動畫類的開發支持，未來將陸續公布劇場、音樂等開發方案，鼓勵大家增強內容力，同時思考多元變現，例如線上轉型等，透過各種方式發展手上的原創作品。