新竹縣30日沒有新增新冠肺炎確診案例，縣長楊文科指出，目前累積病例維持102例，住院隔離治療62人，已康復出院34人，死亡有6人。確診案例以機構群聚最多，佔64.7％，次為家庭群聚佔24.5％，竹東2長照機構將延長監控。

楊文科表示，竹東2家長照機構皆在6月10日出現首例確診個案，衛生局依規共匡列110人 居隔採檢，並對機構同樓層住民和工作人員篩檢，隔天2家機構新增12例確診個案，衛生局與中央CDC防疫醫師合作對策，一方面依風險程度將住民和工作人員分艙分流，只出不進，安排清空計畫和環境消毒。

楊文科並說，清空機構住民並非易事，在安置到其他機構或醫院過程中，面臨許多阻力，在CDC北區指揮官協助下，才陸續順利異地安置，完成清空。

以竹東B長照機構為例，6月16日完成20名高風險對象逐層清空，其中5人留置機構5樓乾淨區域，7人安置竹縣另一機構，另8人分別安置其他醫院。

楊文科說，B長照機構在完成住民和工作人員異地安置後，馬上對全棟建築環境消毒，6月24日針對環境採檢16件，結果皆為陰性，顯示機構內環境已安全，後續將逐步把居家隔離中、異地安置的住民移回機構內，以1人1室方式安置到隔離期滿。

而2家長照機構內有的個案3採、4採陰性後，才陽性確診，依據CDC防疫醫師說明，這些機構確診者都是屬於14天內的首波感染，差別在於發病時間早晚。

楊文科強調，縣府為慎重起見，2家長照機構將延長監控期，依據最後出現確診個案日期，往後延長至7月16日、19日，嚴密防堵第二波感染發生。

另外，C長照機構及B醫療機構出現的確診者經疫調發現，照服員多數來自同一家人力仲介公司，該公司提供給照服員居住的宿舍則位在竹東鎮某社區。衛生局針對該風險社區，直接派駐快篩部隊進駐，完成4天共851人次的社區篩檢，最後順利找出3位確診者。