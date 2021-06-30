台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今天登場，美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，美台將透過現有的TIFA工作小組及新建立的工作小組，持續互動交流。他相信今天的會談將有助於美台經濟關係走在正確的道路上，讓美台在未來能有更多的合作及進展。

今天透過視訊參與會議人員包括政委鄧振中丶行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮丶駐美代表蕭美琴丶美國助理貿易代表麥卡廷和酈英傑等人。

酈英傑致詞時表示，在他擔任AIT處長三年任期屆滿之際，TIFA程序在此時重新啟動可說是為他的任期畫下一個圓滿的句點。

他剛接任AIT處長一職時，即列出任內四個首要優先事項，其中一項便是增進美台經濟與商業關係。他說，當他和團隊致力於加強並深化美台經濟關係時，就將重啟TIFA談判視為重振美台貿易夥伴關係的重要元素。

酈英傑指出，過去幾年來，我們已經在眾多領域上拓展美台的經濟合作關係，這包括與台灣和其他理念相近的夥伴共同提高對鞏固供應鏈韌性的認知，並擴大支持創新及推動經濟成長的數位貿易關係。我們在增進貿易便捷化、擴展環境合作，及確保勞工權益獲得更好的保障上，都有積極合作。

此外，在他於AIT任職期間，看到台灣在強化智慧財產權的保護上，已經有長足的進展；同時也看到，台灣已經開放金融機構導入雲端服務，並解決美台合作關係中的其他議題。「我們知道蔡政府致力於推進雙邊經濟關係，包括即使必須做出艱難的政治決策，仍然決定採用以科學為基礎的國際標準」。

酈英傑認為，這些鼓舞人心的進展奠定了堅實的基礎，讓我們今天能有具建設性且積極正向的討論。同樣重要的是，我們將透過現有的TIFA工作小組及新建立的工作小組，持續互動交流。「我相信，今天的會談將有助於美台經濟關係走在正確的道路上，讓美台在未來能有更多的合作及進展」。