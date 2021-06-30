男星劉德華貴為「四大天王」之一，在圈內很有地位，不僅因為他能唱能跳還能演戲，長年人氣不墜，還有他個性溫暖並且很沉穩，從不擺架子，又很講義氣，出道數十年非常愛惜自己的羽毛，而這樣溫和的他，卻曾公開對某男星生氣，封殺了對方3年，那就是港星林家棟。

眾人皆知劉德華從不以自己身為天王而驕傲，也不因此會少要求自己，即便隨著走紅程度，他的酬勞不低，但廠商們都樂意掏錢，甚至覺得聘請他CP值超高，足見劉德華敬業的程度，身為「映藝娛樂」創立者的他，曾在節目上爆料，因為旗下藝人演藝態度不佳，下令封殺了對方3年之久，就是曾演出《無間道》、《寒戰》的林家棟。

劉德華表示，林家棟跟他簽約之前，都是演電視劇，覺得他其實演技不錯，但「電視味」太濃厚，讓他的表現受到侷限，且後來發現林家棟接戲後，也沒試著讓自己進步，態度又不認真，讓劉德華罕見動怒，挑明了批評林家棟太浮躁，要演電影還差了些，覺得他需要靜下來體會生活的人事物，「你要提升演技，3年後我再找你」。

就這樣林家棟被封印了3年，期間毫無作品，但劉德華仍給他薪水維持生活，希望他能珍惜有工作的日子，而3年後林家棟解封，重新出現在螢光幕前，可謂強勢回歸，一連接拍《愛君如夢》、《天下無賊》等夯片，並在2016年以《樹大招風》，拿下當屆香港金像獎影帝寶座，對於被封殺3年，林家棟坦言一開始不能理解劉德華為何這樣對待他，但如今想來，卻是滿心感謝。