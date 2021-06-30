「抗疫女神」賈永婕近日忙於送醫療物資和愛心便當，在全台各地來回奔波，不過卻傳出為了準備大女兒出國念書事宜，之後會暫時離開台灣，更強調會有許多熱心的人扛下她的重擔，立刻引發網友議論，對此，她也急忙澄清：「我沒有要離開台灣啦」。

賈永婕表示暫離台灣的消息曝光後，居然遭到奪命連環call，針對此事接受《中國時報》記者訪問時，她表示女兒安安錄取美國南加州大學，原定7月底陪她到當地，安頓好住宿、學校註冊等事宜後，約停留兩個禮拜就返台，因為還有1個月的時間，不確定是老公或是她兩人其中1人陪女兒去，或是全家出動，一切都還沒確定。至於會不會捨不得？賈永婕開玩笑說：「女兒巴不得早點出國，我們也巴不得她快點過去。」

由於美國大學規定學生入學前必須先打過疫苗，女兒安安學校開學日在8月20幾日，所以屆時女兒也會在當地打疫苗，如果老二老三也都過去，他們也會打，因為美國只要12歲以上就能打疫苗，提到被媒體追問：「出國的話，國民女神誰要來接班呢？誰要送醫療器材呢？前線怎麼辦呢？」她表示：「拜託七月底耶！不用誰來接班，疫情結束了，加油！我們一起加油，而且我根本希望明天就不要幹了」。

屏東近日出現Delta變種病毒確診案例，賈永婕二話不說搭高鐵前往屏東醫院親送醫療物資，讓部分網友擔憂她的身體健康，甚至有人留言：「不建議妳親自送，妳有可能是一顆不定時炸彈」，對此，賈永婕也親自回覆：「「如果不是我親自來，是拿不到機器的」，強調目的就是希望儘早將救命神器送到病患身邊。

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