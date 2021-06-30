桃園今增5確診 足跡遍及大賣場、傳統市場、髮廊 15:352021/06/30 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園公布新足跡。(市府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園公布新足跡。(市府提供) 桃園公布新足跡。(市府提供) 中央流行疫情指揮中心30日宣布桃園新增5起本土確診案例，桃園市也公布已疫調的足跡，集中桃園、中壢和上龜山，包括桃園南平路上鴻鎰水果行、家樂福桃園店、中壢新明市場、中壢東雅髮廊、全國電子龜山文化店、燦坤新長庚店等，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。 桃園市政府指出，5名確診者年齡介於30多歲至50多歲之間，分別在桃園2、中壢2、龜山1，確診者的接觸者3人(案14868、案14869、案14870)；雙北相關1人(案14871)；調查中1人(案14904)。 新竹縣今零確診 竹東2長照機構延長監控 避談普篩 蘇揆歪樓隔離更進步 #新冠肺炎 #台灣 # 桃園 #中壢 #14 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東Delta恐有未爆彈 當地老年人口多 專家提醒慎防疫情爆發釀大量死亡 04:102021/06/30 焦點要聞 為員警打氣 前立委張嘉郡買酒精贈雲林警 11:182021/06/30 寶島 桃園環南市場攤商 自篩確診首例 04:102021/06/30 地方新聞 移工搭確診司機白牌車 沒隔離忙打工 04:102021/06/30 焦點要聞 關島Air V＆V出現大利多 入境關島免隔離 14:142021/06/30 生活 鳳山強制清樓惹議 議員爆：仁武群聚案確診者也住那 11:512021/06/30 生活 全聯再引進2款快篩試劑 7月起全台千店買得到 13:072021/06/30 生活 釐清屏東Delta傳播鏈關鍵在他 醫揭疫調疑點：令人不安 08:082021/06/30 生活 枋寮果農妻也確診 疑在醫院感染 04:102021/06/30 焦點要聞 屏東移工曾搭確診司機車 南投今緊急採檢仁愛鄉華崗民眾 12:402021/06/30 生活 Delta竄枋寮 篩檢站現排隊潮 04:102021/06/30 焦點要聞 生活熱門新聞 中壢超級傳播者已插管難疫調 衛生局長：可能還有漏掉的 - 生活 獨／板橋某診所醫師快篩陽性 看診人數嚇壞疫調人員 - 生活 女曝切芒果神招 3秒「滾動式去皮」 精湛刀工8千人驚嘆 - 生活 桃園今增5確診 足跡遍及大賣場、傳統市場、髮廊 - 生活 新增12例接種疫苗後死亡 46歲女打完莫德納竟肺炎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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