桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心30日宣布桃園新增5起本土確診案例，桃園市也公布已疫調的足跡，集中桃園、中壢和上龜山，包括桃園南平路上鴻鎰水果行、家樂福桃園店、中壢新明市場、中壢東雅髮廊、全國電子龜山文化店、燦坤新長庚店等，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。

桃園市政府指出，5名確診者年齡介於30多歲至50多歲之間，分別在桃園2、中壢2、龜山1，確診者的接觸者3人(案14868、案14869、案14870)；雙北相關1人(案14871)；調查中1人(案14904)。