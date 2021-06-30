毛曉彤氣質清新。八大第一台提供

毛曉彤（右）和楊玏飾演夫妻。八大第一台提供

陸劇《三十而已》獲觀眾喜愛，主角之一毛曉彤在劇中飾演不擅拒絕的便利貼女孩「鐘曉芹」，獲得2021年上海白玉蘭獎「最佳女配角」入圍肯定，讓她的演藝生涯更上一層樓，雖然最終和獎座擦身而過，但她表示：「這部戲對我來說，是個非常好的經歷和學習機會。」

該劇播出以來，因題材描述三個不同女子，在人生路上無畏前行的故事，深受女性觀眾青睞，6月29日收視出爐，在25到34歲的女性觀眾中獲得0.72的收視佳績，居全台陸劇收視冠軍。

毛曉彤拍過不少知名古裝劇，從經典的《後宮甄嬛傳》飾演命運多舛的「瑛貴人」，到《錦繡未央》裡工於心計的「李常茹」。她31歲時接拍《三十而已》，覺得心態上和內心的感受都跟角色貼近，「我特別喜歡『鐘曉芹』身上有一股力量，就是她不管經歷什麼、遇到什麼、她都有重新再來的勇氣，這個是我特別喜歡的」。

戲裡她和楊玏飾演的「陳嶼」是夫妻，網友暱稱「嶼過天芹」CP，兩人近期再續前緣，合作電影《一年之癢》，只見導演講戲時，毛曉彤偶爾會歪著頭對楊玏撒嬌，開拍時，兩人互動自然就像一對真情侶，讓粉絲紛紛敲碗期待他們的感情發展。

毛曉彤外型甜美出眾，導演曾跟她說：「我見到妳，就覺得妳是『鐘曉芹』」。毛曉彤笑說：「但我覺得我內心上比她（鐘曉芹）堅定一些。」

從事演藝工作多年，毛曉彤不諱言因為外型關係，有時觀眾對她的認知都是開朗可愛，接拍的角色也以活潑居多，「尤其是前幾年，我的性格沒有那麼活潑，不活潑的人演一個極度活潑的人，是很累的一件事」。

過去毛曉彤在古裝劇詮釋不同性格人物，尤其《錦繡未央》裡「李常茹」一角，對她來說更是一個值得感謝機會，「那是我第一次演反派，從那之後片方或是導演對我也有不同看法」，開始覺得她雖然長相甜美，但仍可以詮釋狠角色，拓展她不一樣的演藝之路。