6月中旬起，台中市政府首推「疫苗快打站」長者貼心服務頗受好評，今日卻驚傳各站點預備疫苗數，嚴重不足的問題。以台中市東區進德國小為例，明明才早上9點40分，就發生AZ疫苗全數用完的窘境，南區的國光國小，也在上午10點不到，就直接現場宣告，無針可打。多數75歲以上的長輩，明明依照通知單排定的分流時間，到了才發現撲了空，直言自己都一大把年紀了，還要被市府用錯誤的訊息玩弄，根本就是「莊孝維」。

中市民政局長吳世瑋表示，因以前施打率約僅3成，今天確實估錯了，十分抱歉，因先前有緩打潮，因此以3成估算這波疫苗接種數，長輩可能是受印度變種病毒確診個案影響而踴躍施打；收到通知單的長輩週六起都能到各站點打莫德納疫苗。

市議員鄭功進說，台中市政府在決定率六都之先推出快打站的長者疫苗服務時，就應該做好嚴格的總量內控，更何況明明已經不是第一天在執行快打站的業務，怎麼還會發生這種「有單不給打」的誇張安排，不少家屬都直言，台中市政府是不是對自己過度自信？除了滿滿的形象廣告及口號以外，相信台中市民更需要的是務實面對，每一項防疫工作的細節。

鄭功進服務處特助鄭紹頡指出，他在現場就直接接獲南區民眾的陳情，自己的家人，就是台中榮總的護理人員，各種疫苗本來就有不同的優缺點，怎麼會因為市政府自己內部的AZ疫苗管控不足，就一直由區公所同仁，在現場直接鼓吹民眾，改等到周六、日，再施打尚未確定「取得發放劑量數」莫德納疫苗，這種寅吃卯糧的規避究責行為，不是一個負責任的市府團隊，該表現出來的執政態度。

鄭紹頡強調，明明市政府準備的疫苗數連「生吃就不夠」，現在還大張旗鼓，推出這種自以為是的殘劑地圖，每個疫苗快打站點，平均都要浪費近3、400人，半小時以上的時間，排殘劑虛耗，明顯就是「看得到、吃不到」，希望台中市政府，能務實的優先將施打順序名冊內的疫苗，打好、打滿，才能市民真正的有感。