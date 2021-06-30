遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》於明(1)日起歡慶暑假到來，推出一系列期間限定活動：【暑假登入送】於活動期間登入即可獲得1500個星導石(限一次)；【FUN暑假活動】是為期三週並逐週開放內容的限定挑戰，完成第一彈所有限定挑戰可獲得豐富元素素材及轉蛋券，完成共三彈的所有期間限定挑戰還能獲得1500個星導石。此外，多人協力BOSS將首度開放高難度關卡「遺跡魔像 超級」，挑戰BOSS並蒐集硬幣來兌換新追加的★5武器！也將推出【新角色精選轉蛋】千萬不要錯過4位全新角色！

《彈射世界》歡慶暑假登入即送1500個星導石！

完成共三彈的所有期間限定挑戰、再獲得1500個星導石！

迎接暑假到來，《彈射世界》將於7月1日推出一系列期間限定活動：【暑假登入送】7月1日12:00至7月6日11:59期間登入遊戲即可獲得1500個星導石；【FUN暑假活動】是為期三週並逐週開放內容的限定挑戰，完成第一彈期間限定挑戰即可獲得「烈火之元素」*50、「紅焰之元素」*20、「光露之元素」*50、「大海之元素」*20、「瑪納」*100000、「10連抽轉蛋券」*1，第二彈將於7月8日陸續推出。此外，完成共三彈的所有期間限定挑戰還能再獲得1500個星導石！

《彈射世界》FUN暑假活動第一彈，完成限定任務，可獲得豐富元素及轉蛋券

遊戲即將推出多人協力BOSS高難度關卡「遺跡魔像 超級」，「遺跡魔像」為火屬性BOSS，推薦玩家使用水屬性的角色組隊挑戰。成功討伐即可獲得「遺跡魔像的紫幣」，蒐集道具可於商店兌換全新5武器「古王之拳」、「古王之杖」及「古王之槍」。此多人協力BOSS沒有挑戰期限，務必和朋友一同討論、一起挑戰！此外，明天也將推出【新角色精選轉蛋】，千萬別錯過4位全新角色！

《彈射世界》多人協力BOSS首度開放高難度關卡「遺跡魔像 超級」

冰之魔女「瑟法」

以「涉海災禍」之名令人聞風喪膽的少女。CV：五十嵐裕美

《彈射世界》角色 瑟法

流浪的魔劍士「莫爾米雅」

魔法劍才能已覺醒的冒險者。CV：本田貴子

《彈射世界》角色 莫爾米雅

祕劍的策士「亞德尼」

選擇了自力更生之路的冒險者少年。CV：村瀬歩

《彈射世界》角色 亞德尼

耍狠的義賊「凱特」

脾氣火爆但照顧人也很有一套的孤兒院長大的義賊。CV：洲崎綾