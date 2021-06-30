晶圓代工廠台積電全球員工總體薪酬的中位數約新台幣181萬元，總裁魏哲家的薪酬約為中位數的233倍。

配合公司成長趨勢，台積電去年大幅增加員工招募人數，台灣地區進用7322名新進員工，全球共進用8193 名新進員工；其中，79.5%為30歲以下的年輕族群。

台積電指出，至2020年底，全球員工總數達5萬6831人，包含3萬8456名主管人員、專業人員和助理人員，以及1萬8375名生產線技術人員。

台積電表示，半導體業為知識及技術密集產業，在所有主管與專業人員中，擁有碩士以上學歷的員工占8成以上。在工作地點分布上，約9成員工位於台灣，另外約1成員工分布於亞洲、北美洲、歐洲等地區。

隨著營收及獲利持續成長，台積電去年員工整體薪資福利費用攀高至約1408億元，年度人均薪資福利費用增加至248萬元。

台積電表示，去年4月對台灣及海外全體員工進行本薪調整。台灣地區調薪幅度約3%至5%，大陸地區約7% 至8%，其餘海外地區約3%至5%。

台積電指出，去年新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，包括12個月本薪、2個月年終獎金、現金獎金及酬勞，整體薪酬高於180萬元；而直接員工平均整體薪酬則高於100萬元，每月平均收入為台灣基本工資的4倍。

台積電統計，全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）的中位數約為181萬元，魏哲家與中位數員工總體薪酬約為233比1。

為了維持公司健康的人才移動並確保長期成長需求，台積電認為健康的離職率介於5%至10%，並將此列為長期的管理目標。台積電去年員工離職率為5.3%，符合健康離職率的標準。

台積電表示，台灣廠區及子公司采鈺20至64歲人口數，約占台灣同年齡人口比例僅0.33%；然而員工新生兒人數達2469人，占台灣新生兒數比例的1.5 %，為台積電優質福利制度對國內社會帶來的正面效益之一。（編輯：張良知）