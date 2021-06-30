「現在比較敢搭了啦！」隨著台北市每周確診人數下降，台北人對搭乘大眾運輸重拾信心，捷運、公車運量緩步回升，北捷假日平均日運量增加3萬人次，上班日也增加3.8萬人到57萬，有民眾笑說現在沒那麼怕，但也有人認為社區仍有感染源，運量上升並非好事。

本土個案爆發期間，台北捷運運量慘跌7成，公車最慘幾乎班班空車，隨著疫情逐漸好轉，三級警戒也來到第45天，不僅台北路上車流回升約1成，大眾運輸搭乘數也隨之提高。

據北捷統計，上班日（21日至25日）的平均運量為57萬人次，比起上周同期的53.2萬人次，約上升7％；假日（26、27日）的乘載平均人數為25萬人次，相比同期再多3萬人，約上升13％，北捷推測應和國民信心有關，才以大眾運輸方式取代自駕。

公車平均日運量也逐步上升，交通局大眾運輸科長張元榜說，觀察6月下旬平日平均日運量，從33萬次逐漸上抬到37萬，假日平均日運量差別不大，維持在13、14萬人次左右。私人運具部分則僅有微幅變動，約減少14％，與三級警戒的首周數值相同。

日前以共享運具取代捷運的張小姐說，隨著北市疫情漸漸趨緩，近2周通勤時已開始搭乘捷運，偶爾也會轉乘公車。另名大專李姓學生則說，疫情爆發後就一直待在宿舍，即使回家也會請家人開車來載，不會輕易搭乘大眾運輸，但近期因確診數有下降，決定搭捷運返回北投住家。

雖然北市運量有所起色，但有民眾憂心，北市每日新增的確診個案中，都有為數不低的社區感染者，昨日就有17位，加上近期印度變動病毒肆虐屏東，眾人太過放鬆不是好事。