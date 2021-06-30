新北市單日確診降至23人，但大遠百、三重湯城都陸續傳出確診，對於是否有望在7月12日解封，新北市長侯友宜今受訪強調，712能否解封有一個最重要關鍵，就是要盡快把隱藏的感染源找出來，只要能把黑數都抓出來，相信712就能有效控制疫情，他也呼籲大家「不怕數字高，就怕大家不出來篩」。

侯友宜表示，新北市至今完成37家大企業的企業快篩，篩檢人次達2萬多人，量能還可以再衝高，鼓勵大家踴躍來申請安心企業快篩，市府經發局會積極為企業媒合快篩資源；至於三重、板橋這兩例企業中的確診個案，市府在第一時間啟動擴大匡列採檢，阻絕傳染源。

至於712後是否有望解封，侯友宜說，新北市啟動廣篩措施，這幾週下來，新北市確診者的「確診日」跟「發病日」時間差幾乎是0，真的非常不容易，但目前每天還是有約2例不明感染源的個案，現在最重要就是把隱形的黑數找出來，這樣在712前就會往好的方向走，才能有效控制疫情。