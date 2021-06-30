宜蘭縣72歲至74歲施打疫苗的合約診所名單，診所採電話預約。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（30日）無新增確診個案，累積全縣有96人確診，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，為保障縣民健康安全，7月2日起開放72歲至74歲縣民、55歲以上原住民施打疫苗，但不再使用民政系統通知，7月1日到5日開放縣民以網路或電話向醫院及合約診所預約。

衛生局長徐迺維表示，隨施打年齡層往下，人數愈來愈多，以目前配發的1.2萬劑莫德納疫苗，以及後續配發的7000劑，量是足夠，但已超過衛生所可以提供的注射能量，因此提出擴大疫苗注射服務方案。

縣府表示，7月2日開始，依序為75歲以上、原住民65歲以上長者安排注射莫德納疫苗，通知單已透過民政系統陸續發放；72至74歲的縣民、55歲以上的原住民施打疫苗開放民眾預約。

從明天起至7月5日止，縣民可以向7家醫院及7家合約診所預約，醫院電話及網路預約皆可，診所則以電話預約為主。

施打疫苗的7家醫院分別為國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、宜蘭仁愛醫院、台北榮民總醫院蘇澳分院、台北榮民總醫院員山分院市區門診部、礁溪杏和醫院；診所則是王維昌診所、林耳鼻喉科診所、李碧峰小兒科診所、周明偉診所、藍正州小兒科診所、劉醫師小兒科診所、維揚診所。

原住民地區部分，縣府依循照中央指示，開放55歲以上的原住民可以施打疫苗，除了醫院以外，將以原民住地區的衛生所為主要負責單位，南澳鄉、大同鄉衛生所將於7月5日起，為55歲以上的原住民提供疫苗施打服務。