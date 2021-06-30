台中市7月1日再獲配62300劑莫德納疫苗，台中市長盧秀燕6月30日在中市疫情指揮中心記者會上宣布，依照中央分配原則，這批給1到6類含75歲長者，以及孕婦接種，中市預估符合接種民眾約10萬人，疫苗還是不夠；市府也規劃陸續配發給地區醫院、婦產科合約院所等限期施打。

盧秀燕指出，中央7月1日將再配發110萬劑莫德納疫苗到各縣市，台中市首批獲配62300劑，依中央規定只能接種1到6類（含75歲以上長者）以及孕婦等，台中市75歲以上長輩還有8萬人沒打到疫苗，孕婦還有1萬5千人，第5類長照人員還有5千還未接種，估計台中市還有10萬人之前沒打到疫苗，因此台中市光1到6類就還有10萬人沒打到疫苗；她也強調，7月8日還有約4萬劑會配發到地方，大約加起來就是10萬劑。

台中市衛生局長曾梓展也說，這批莫德納預計7月1日會到，中市規劃先開放婦產科合約院所在7月1日下午開始讓孕婦施打到7月5日，7月2日到7月5日則在18家專責醫院施打，7月3日、4日將針對還沒有接種的75歲以上長者再開設快打站施打，另也開放22家地區醫院、306家基層診所於7月3日到5日接種；他強調，民眾都要先預約再依約定時間到場接種。

打不到AZ殘劑，隨著中央配發莫德納疫苗，中市也將開放莫德納殘劑預約接種，台中市衛生局長曾梓展指出，莫德納疫苗1瓶可打14劑，除台中市在7月3日、7月4日再開設快打站為75歲以上長者接種，各級醫院、診所也開放預約限期施打，他強調，屆時需約滿14人才能開打，最後一瓶也要滿10人才會開瓶，意即，每一注射點最多只有4劑殘劑。