受惠美國經濟數據強勁，隔夜標普500、那斯達克指數再創新高！台股今日因半年度作帳行情發威氣勢如虹，晨盤由電子股台積電(2330)、聯發科(2454)等掌舵領軍，鋼鐵股連三日噴發大漲，推升指數開高後一路走高，午盤在航運三雄萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)聯袂亮燈漲停點火下，指數一度大漲近200點，勇闖17797.27點歷史高點，終場加權指數上漲157.27點為17755.46點，改寫收盤新高，成交值縮為5341.66億元。台股本月上漲687點、本季上漲1324點、上半年大漲3022點，日、月、季、半年線四線全收紅。今日外資(不含外資自營商)買超200.0734億元，投信賣超1.1927億元，自營商買超27.1619億元，三大法人買超226.04億元。

那斯達克指數再寫新高激勵電子股早盤士氣，權王台積電(2303)開高走揚挑戰600關未果，尾盤湧現調節賣壓收在595元，大立光(3008)、日月光投控(3711)同步走疲，華邦電(2344)、晶豪科(3006)等記憶體股續強有撐，聯發科(2454)強彈領漲IC設計族群走揚，包括晶宏(3141)、亞信(3169)、盤中亮燈漲停，聯詠(3034)、矽創(8016)、晶相光(3530)跟進上攻。太陽能族群受惠多晶矽降價激勵，今由茂迪(6244)漲停點火，碩禾(3691)、安集(6477)、元晶(6443)、國碩(2406)、聯合再生(3576)、達能(3686)等同獲賣盤敲進帶動股價反彈。被動元件大廠國巨(2327)、奇力新(2456)雙雙停牌，市場預料與集團資源整合有關，凱美(2375)、蜜望實(8043)、華容(5328)獲市場押寶飆上漲停。

季底作帳行情發威，航運、鋼鐵、玻陶及造紙類股全面開趴，玻陶股因原物料題材受到資金追捧，台玻(1802)、冠軍(1806)、中釉(1809)及和成(1810)全數鎖在漲停，推升類指大漲9.8%，成為盤面漲勢最猛族群。鋼鐵股持續吸引買盤搶進，呈現連3天大漲，中鋼(2002)掛帥領軍，盤中聚亨(2022)、春源(2010)、彰源(2030)、春雨(2012)、燁輝(2023)等逾10檔衝上漲停紛創新高，中鴻(2014)、盛餘(2029)、大成鋼(2027)等跟進強彈，表現強強滾。航海王午盤接棒演出，在貨櫃三雄萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)同步衝上漲停改寫收盤新天價下，激勵類股乘風破浪猛漲8%，人氣高燒不退。

今日為台股上半年最後交易日，鋼鐵人、海霸王人氣旺到爆，資金比重合計超過5成，加上權值股表現中規中矩，推助台股盤中17797點及收盤17755點同步改寫新高，日、月、季、半年線四線全紅。目前景氣復甦循環正向、資金效應延續，加上季底作帳、財報獲利看俏及電子旺季等利多題材助陣，維繫市場信心，外資今日翻多買超200.07億元，累計本月賣超達514.68億元，今年上半年共賣超3971.5億元。台股此波反彈已連走超過6周，累積高檔調節壓力，加上半導體族群近期產業雜音尚待釐清，研判是外資減碼的主要原因，其次，美元走強也較不利於新興市場資金流表現。目前各種報價到第三季以前都將維持高檔，盤面熱絡的鋼鐵、航運報價停止上漲以前，不預設高點。

展望後市，從證券劃撥存款餘額突破3兆元，7月起房地合一稅開跑，預料將使得部分房市資金轉進股市，且定存利率仍低，銀行存款高達44兆元，預料本土買盤還有滿滿銀彈在手，但指數漲幅並非重點，強勢族群輪動將是下半年主軸。盤面資金於個股間輪動可望延續，建議偏多操作，惟須控制好資金水位與風險。預期第三季進入科技股旺季，又有歐美解封後的報復性消費潮即將展開，在科技與傳產雙雙具有營運動能的帶動下，台股下半年表現仍可期待，特別是第四季消費旺季更是多頭可著墨的題材，盤面則將維持快速輪動格局。