法國央行行長兼歐洲央行(ECB)委員Francois Villeroy de Galhau周三指出，儘管新冠病毒捲土重來，但是法國今年經濟應該可以成長5.75%左右。

Villeroy de Galhau對法國媒體表示，相信法國能夠達到此一經濟成長數據，因為新冠管制措施不再像以前那般嚴格，此有助於企業、商業和消費者支出。

法國央行對法國經濟成長的預測高於法國政府，後者預測法國今年經濟將增長5%。