《國際經濟》法國央行估今年經濟成長5.75％ 15:412021/06/30 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國央行行長兼歐洲央行(ECB)委員Francois Villeroy de Galhau周三指出，儘管新冠病毒捲土重來，但是法國今年經濟應該可以成長5.75%左右。 Villeroy de Galhau對法國媒體表示，相信法國能夠達到此一經濟成長數據，因為新冠管制措施不再像以前那般嚴格，此有助於企業、商業和消費者支出。 法國央行對法國經濟成長的預測高於法國政府，後者預測法國今年經濟將增長5%。 《國際經濟》2021經濟成長 星國央行樂估逾6％ 越南Q2經濟成長6.61％ 工業與出口撐大局 #法國 #法國央行 #經濟成長 #Villeroy #de 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世銀上修 陸今年GDP估年增8.5％ 04:102021/06/30 財經要聞 陳冲：楊總裁拍板央行數位貨幣 必歷史留名 14:562021/06/30 財經 重啟台美TIFA 酈英傑：有助美台經濟關係走在正確道路 15:282021/06/30 政治 《國際經濟》日5月工業生產月減5.9％ 創1年來單月最大跌幅 10:522021/06/30 財經 陸港觀盤－大陸貨幣政策 仍呈寬鬆格局 04:102021/06/30 全球財經 全球經濟穩步復甦 全球高收債前景亮 14:402021/06/30 財經 《國際經濟》G20外長會議促強化合作 布林肯籲釋出更多疫苖 12:002021/06/30 財經 《金融》陳沖讚楊金龍 歷史定位就看CBDC拍板定案 10:182021/06/30 財經 《國際社會》Delta病毒在法國擴散 占比約兩成 14:162021/06/30 財經 《國際經濟》沃頓商學院：拜登基建案將加速美國成長 並減少債務 15:242021/06/30 財經 《經濟》台美TIFA今登場 聚焦深化雙邊經貿議題 07:452021/06/30 財經 財經熱門新聞 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 「鋼鐵人」超狂 燁聯漲到熔斷 創18年最高價 - 財經 - 工商 鹽田塞港後爆更大麻煩 航運股拉回時間點曝 - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 工商社論》不是通膨，房產泡沫才是經濟穩定的真正威脅 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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