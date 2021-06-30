國巨(2327)與奇力新電子(2456)董事會通過以奇力新1股換國巨0.2002股，由國巨取得奇力新100%股份，國巨投資人關係部資深經理宋志翔表示，透過此次整併，將使國巨的產品組合更加完整，奇力新亦可透過國巨的全球通路，進入歐美及日本等高端市場，以及汽車、工規、醫療、航太與5G/IoT等高階應用，為彼此的客戶、股東與員工創造更高的價值。

國巨與奇力新於今天(6月30日)分別召開董事會，通過以股份為對價之股份轉換案，以1股奇力新普通股換發0.2002股國巨普通股，由國巨取得奇力新百分之百股份，新發行股份約當新公司股份8.8%，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整，以雙方前一個交易日 6月29日收盤股價換算，此次股份轉換溢價幅度約為10.01%。

國巨為全球領先的晶片電阻、鉭質電容、陶瓷電容服務供應商，近年透過國際性併購及內部產品組合優化調整後，公司著重在高階規格產品佈局，整合產品、技術及通路以符合客戶優化供應鏈的需求，並持續聚焦於車用、工業、醫療、航太、5G/IoT等高階利基市場；奇力新為電感元件專業製造商，主要市場以大中華區消費性電子、行動裝置及通訊應用為主。

宋志翔表示，奇力新一直以來是國巨的關聯企業並保持獨立營運，此次與國巨百分之百的股權轉換，將可加強雙方更緊密的運作來提高綜效。透過整併將使國巨的產品組合更加完整，同時奇力新亦可透過國巨的全球通路，進入歐美及日本等高端市場，以及汽車、工規、醫療、航太與5G/IoT等高階應用，為彼此的客戶、股東與員工創造更高的價值。

國巨與奇力新預計於2021年9月7日召開股東臨時會討論該議案，並經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定2021年12月30日為股份轉換基準日；股份轉換完成後，奇力新將成為國巨百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及撤銷公開發行。