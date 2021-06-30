台鐵下游包商僱用洪姓男子擔任監控台鐵各車站異常警示的人員，但原本編制3人輪班的工作，卻僅洪男包辦所有工作時數，每天22小時高壓工作，且連續上班73天沒有休假，導致他腦中風、終生殘疾，家屬憤而提告，並向公司求償873萬元餘元，高雄地院判公司要賠洪男工作損失、看護費及精神慰撫金共442萬餘元，可上訴。

判決指出，東元公司承攬台鐵發包的「交通部鐵路改建工程局ACL465Z標工程」並將其中的主體電訊工程發包給信祥公司，而信祥公司再將其中的「台鐵通信駐點維護工程」發包給雇用洪男的統領公司，另外，禕品公司則承攬高市府教育局的國中小校園網路布線工程，並將鼓山區鼓岩國小等2所學校的網路布線工程發包，同樣由統領公司承攬。

而洪男在統領公司主要從事監視系統、電話總機、廣播系統、電腦網路工程、電信工程等工作，每月薪資2萬7000元，統領公司承攬信祥公司的「台鐵通信駐點維護工程」後，負責台鐵局的高雄電務段機房24小時的監控工作，只要遇到有台鐵各車站之異常警示燈號顯示或有來電告知異常代碼時，均需立刻抄寫記錄、查詢代碼的代表號後，即刻通知高雄火車站的負責人員報修，此外，洪男還得支援學校網路布線工程。

高雄地院審理期間，洪男家屬表示，他從2018年10月1日起至2019年3月20日止，長達半年期間，僅每天傍晚5點到7點可以回家吃飯、盥洗及拿換洗衣物等，且洪男從2019年1月7日至3月20日，連續73天上班，無任何休假日，才導致他在支援國小網路布線工程時倒下，認為洪男腦中風是職災所致，所以向統領、信祥、東元等4家公司求償873萬元餘元。

統領公司辯稱，不可能只有安排1人值班頂3人，編制值班表「有送台鐵審核過」才執行，所謂機房值班，是洪男派員至機房形式上待命，且機房內有空調設備、臥鋪可供休息，絕無每日工作22小時、長期工時過長、工作過重等情事。

但法官根據勞檢處調查報告，經調閱機房監視監視器，發現洪男待在機房的時段裡，沒有統領公司其他人員進出，可認定機房無輪值人員交接，而根據洪男的加班紀錄，發現他腦中風前一個月工作時數達289小時，加班時數長達113小時。

因此法官認為，洪男因超時工作促發腦血管疾病，兩者有因果關係，應屬職業病，但他已經領到勞保局核定的傷病及失能給付141萬餘元，判統領公司應賠442萬餘元的工作損失、看護費及精神慰撫金，東元和其他2家公司免賠，全案仍可上訴。