受梅雨鋒面及西南風影響，台南山區近月來陣雨不斷，曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量終於超越5成，30日下午1點已經來到56.24％，蓄水量達3億2914萬噸，超越莫拉克風災前平均蓄水量3億2501萬噸，大大緩解台南用水壓力，中央30日也宣布，嘉南二期稻作第5至6組灌區7月26日恢復供灌

曾文、烏山頭水庫上游集水區持續下雨，入流不斷，27日曾文、烏山頭合計有效蓄水率已突破5成，有效蓄水量逾2億9500萬噸；水情持續好轉，曾文、烏山頭乾枯排名29日也暫列48年來第31名。

自曾文、烏山頭水庫蓄水續破5成以來，曾文水庫集水區28日再降雨量43毫米、29日有35毫米，曾文水庫蓄水量30日中午已經達2億6784萬噸、52.56％；烏山頭水庫集水區28日累計雨量48毫米、29日有57毫米，蓄水量30日中午已經達6302萬噸、80.2％。

此外，從20日已滿庫溢流的南化水庫，今天持續溢流，溢流量已經超過2661.2萬噸，22日防淤隧道試運轉排放675萬噸，排放水量超過3300萬噸，等於是嘉義蘭潭水庫加仁義潭水庫總蓄水量之多。