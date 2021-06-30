國資圖與各縣市共200多家公共圖書館攜手推出閱讀電子書「微讀時光E教室」活動。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

中市圖推出「得來速窗口取書」服務。（中市圖提供／陳淑芬台中傳真）

雖防疫宅在家、圖書館閉館，民眾閱讀也能不中斷！國資圖與各縣市共200多家公共圖書館攜手推出閱讀電子書「微讀時光E教室」活動，將於7月上路；台中市立圖書館則規劃「得來速取書」服務及「書香便利送2.0」宅配，民眾只要在線上借書，可選擇自行到圖書館取書或宅配到府，滿足防疫安全與閱讀雙需求。

國立公共資訊圖書館與14縣市公共圖書館共234間公共圖書館合作推廣閱讀電子書，今年7月1日到11月15日期間舉辦「微讀時光E教室•E起與悅讀有約」活動，民眾加入「電子書服務平台」會員，隨時隨地可享數位閱讀樂趣，暑期還規劃有「與繪本有約」、「與健康有約」、「與英語有約」及「與溝通有約」等主題電子書展，線上服務24小時全年不打烊。

國資圖表示，民眾在活動期間，至「電子書服務平台（https：／／ebook.nlpi.edu.tw）」加入會員、借閱電子書，就可參與活動的圖書館兌換禮品，完成指定任務並上網登錄，可參加每月抽獎。

中市圖館長張曉玲表示，自6月30日起推出「得來速」窗口取書，民眾到市圖官網借書申請，一次可借8冊，收到取書通知的7天內，攜帶借閱證或出示手機APP行動借閱證，到書籍所在的館藏圖書館「得來速」服務窗口取書，書籍均經紫外線除菌機消毒，可提供借閱500萬冊書籍。

張曉玲指出，將持續提供「書香便利送2.0」宅配服務，民眾在館藏查詢系統申請借書，並輸入宅配地址，一次最多可借8本書，圖書館結合郵局物流通路裝箱寄送，民眾只要透過劃撥支付70元運費，書籍就可宅配到府，不必外出就能擁有新閱讀生活。

此外，中市圖位於捷運松竹站2號出口的自助借還書站，提供近400冊圖書讓民眾挑選，歡迎多加利用。