1名男網友日前買飲料時，看見1名穿著超短「真理褲」、露出屁股蛋的辣妹，分心之下他竟將該飲料店的招牌「白玉」珍珠講成「白蛋」珍珠，點餐時說「我要1杯熟成紅茶加白蛋」，店員當下一頭霧水，他事後才回過神發現講錯話，急忙解釋「加白玉，阿哇底家蛋（台語：在這裡等）」，崩潰笑說超級丟臉。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前到1間飲料店，剛好身旁有1位身穿低胸上衣和真理褲的漂亮女生，正當他沉浸在美色當中時，店員詢問他要買什麼，他當下脫口而出「我要1杯熟成紅茶加白蛋」，過了幾秒他才發現講錯飲料名，他將「白玉珍珠」說成「白蛋」珍珠，全是因為他一直想到該美女的屁股蛋。

1名男網友日前買飲料時，看見1名穿著超短「真理褲」、露出屁股蛋的辣妹，分心之下他竟將該飲料店的招牌「白玉」珍珠講成「白蛋」珍珠。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，他當下說出時，店員們互看一眼，聽不懂他在說什麼，他事後趕緊改口說「加白玉，阿哇底家蛋（台語：在這裡等）」，試圖謊稱「白蛋」是簡化的用詞，他之後還聽到店員在竊竊私語說「我還大奶微微勒，說這樣誰知道啊」，他事後PO文羞愧地說「歹勢啦，我就真的不能一心二用」。

許多網友則留言要求原PO提供美女的照片，「不附圖這樣失敗」、「沒圖沒真相啦」、「要附圖你不知道嗎」、「沒蛋照不給讚」，也有人調侃說「還好不是點熟成屁股蛋紅茶」、「點白蛋，差點完蛋」、「還好不是看到熟女，我要一杯熟女紅茶屁股＋白蛋」、「這真的太好笑，如果是我直接奔跑逃離。」