今天全台確診數大幅下降，疫情有逐漸趨緩情勢，基隆市也再度「＋0」，明日起傳統市場攤商將造冊施打疫苗，此外，雙北日前宣布夜市微解封，基隆市長林右昌認為，民眾要的是台灣全解封，不應該急於一時，只有台北「嘉玲」之日，才是全國解封之時，最後更向台北市者柯文哲喊話「加油」。

中央流行疫情指揮中心公布，今天新增55例本土病例，30例男性、25例女性，分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例，基隆未有確診個案，其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中。

基隆成功、仁愛市場日前相繼爆發群聚感染，令外界相當擔憂，歷經數十天監控，皆陸續復市，林右昌表示，仁愛市場406人已完成篩檢，果菜市場昨天也快篩605人，信義市場今天快篩280人，目前全數陰性，他說，明天開始成功、仁愛、信義、果菜市場，將會造冊施打疫苗，其他傳統市場也會待造冊完畢後通知。

由於疫情逐漸趨緩，雙北夜市微解封，禁止內用但開放外帶，對此，林右昌表示，今天基隆再度「嘉玲」相當開心，但更希望台北「嘉玲」，他認為，只要台北沒有確診個案，全國就可以解封，大家忍耐堅守那麼久，想要的是台灣全解封，不是夜市微解封。

林右昌說，不要急功近利、急於一時，若爽兩天、多關兩個月，得不償失，他強調，台北「嘉玲」之日，才是全國解封之時，請台北市長柯文哲加油。

另外，行政院公布擴大疫苗接種對象，包括國家大考工作人員、幼兒園教職人員、媒體一線採訪人員、國道客運司機等，而近日有民眾不斷打電話到市府詢問，施打地點和時間，對此，林右昌於記者會上表示，這個專案由中央認定，並直接將疫苗接撥到各指定醫療院所，相關部會確認完名冊才會通知，目前中央仍在進行中，民眾勿驚慌。