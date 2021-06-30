宅神朱學恒30日在臉書粉專，貼出一張台北市警局中山分局的傳喚通知書，案由為妨害公務案，並要他7月13日到中山分局說明。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，「不可思議的黨，今天封朱學恒的口，明天封台灣人的喉」。

國民黨台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

而朱學恒會收到傳喚書，是因為日前送花籃到中央流行疫情指揮中心，遭不滿民眾到北檢告發，檢方發交給中山分局處理。

對於收到傳喚通知書，朱學恒回應，「暨獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙公務的男人啦！多謝大家支持！我將繼續努力，朝著天際邁進」。

朱學恒遭告「妨害公務」，收到台北市警局中山分局傳喚通知書。(圖翻攝自朱學恒臉書)

除了許多網友到他臉書聲援之外，羅志強30日也在臉書發文表示，朱學恒送「下民易虐」花籃叫妨害公務，那他敦請民進黨趕快把説「疫苗乞丐」的自己抓起來關，他痛批民進黨是不可思議的「希特勒黨」，「民主進步」這四個字，比狗屎都不如。

羅志強也不滿表示，「明早我也去衛福部，一樣送『爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺』16個字，請民進黨用現行犯把我抓起來」。

貼文一出，吸引一千多名網友留言回應，「大權一握，什麼民主不民主，早就拋到腦後，基本上已經走入了獨裁」、「佔領立法院無罪，送個花妨礙公務，有沒有腦殘？」、「送花圈是妨礙公務？太誇張了」、「現在還是民主國家嗎？」。