哥本哈根基礎建設基金（CIP）海事工程公司伯威海事遭爆是真外資，經濟部30日表示，伯威公司股權變動係屬個別公司內部經營策略調整，各開發業者仍應依前述海事工程推動原則，優先採用本國籍船舶，使用合資公司船舶則國內公司持股比例應大於二分之一。

經濟部指出，離岸風電第二階段潛力場址推動海事工程，以國內產業能量為優先並嚴格把關，將依照「離岸風電船舶產業關聯諮詢審查機制」，推動離岸風電海事工程原則係以國內產業量能優先，並依該機制嚴格把關。

經濟部說，要求相關開發商與團隊優先使用本國公司或法人所持有本國籍船舶，若使用國內公司與外國合資設立公司船舶，應符合國內公司就合資公司之持股比例應大於二分之一，且合資公司就該船舶應有部分亦應大於二分之一。

倘國內相關船舶量能不足，須採用外籍船舶，經濟部強調，須檢附國內海事工程公協會確認國內無相關船舶量能證明，並依交通部航港局「非本國籍工作船申請停泊國際商港以外之其他港灣口岸作業要點」辦理相關事宜。

經濟部仍將嚴格要求開發業者確切依循經濟部「離岸風電船舶產業關聯諮詢審查機制」及經濟部工業局「離岸風電產業政策」之發展項目與期程，落實產業關聯本土化項目，以促進國內海事工程產業量能在地化。