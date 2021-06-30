歐洲國家盃足球賽在今天半夜有兩場比賽，英格蘭以2：0贏德國、烏克蘭以2：1打敗瑞典，兩隊晉級8強名單，如今8強隊伍以及對戰組合已全數出爐，7月3日瑞士對決西班牙、比利時對義大利，7月4日捷克對丹麥、烏克蘭對英格蘭，最後競爭將正式展開。

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😎 EURO 2020 quarter-finals set!

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比較令人意外的是葡萄牙、威爾斯、法國、德國全數出局，上屆晉級8強的球隊裡只剩比利時和義大利，另外隨著德國出局，被譽為「死亡之組」F組的法國、德國、葡萄牙、匈牙利四支勁旅也都紛紛淘汰，這也創下本屆歐國盃最大的冷門，尤其葡萄牙還是上屆歐國盃冠軍。

隨著8強球隊出爐，國外媒體也給出各隊最新奪冠賠率，英格蘭(2.87)、西班牙(4.00)、義大利(5.00)三大豪門排名前列，但實力也不錯的比利時卻不被看好僅(8.00)，而丹麥則以(11.00)排第五。義大利雖然賠率較高，但在本屆比賽相當強勢，小組賽分別以3：0擊敗土耳其、3：0擊敗瑞士、再以1：0擊退威爾士闖進16強，在16強以2：1擊敗奧地利才終於失球。

而說到英格蘭，他們是時隔11年首次殺進歐國盃8強，也是第二次在歐國盃淘汰賽中取勝、首次在歐國盃淘汰賽正規時間裡獲勝，自1966年世界盃以來，英格蘭首次在國際大賽淘汰賽裡戰勝德國，另外他們在本屆歐國盃四場比賽皆沒有讓對手進球，成為唯一零失球的歐國盃球隊。

另外主將肯恩(​Harry Kane)也終於踢進本屆歐國盃第一球，對球隊來說是大好消息，畢竟他們的王牌已暫時擺脫低迷，接下來的比賽有望再次為球隊建功。不過仍舊不能小看比利時和義大利，比利時戰將阿札(Eden Hazard)在對葡萄牙一戰受傷，但據報導指出他已恢復訓練，將與盧卡庫(Romelu Lukaku)、德布勞內(Kevin De Bruyne)組成強大的攻擊火網。