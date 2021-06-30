防疫三級警戒帶動網購訂單激增，致使全台物流嚴重塞車。網路開店平台Cyberbiz看準市場需求，宣布今（30）日領先推出全新「CYBERBIZ NOW!」快速到貨服務，消費者在品牌官網完成購物，最快30分鐘可送到家，滿足消費者隨買隨用需求。

2014年成立的Cyberbiz提供品牌官網、智慧倉儲、智能POS一站式服務，將零售業者必備三大核心功能整合為一，至今已協助超過2萬個不同產業品牌進行數位轉型，解決串聯虛實通路過程中遇到的痛點，今年正式推出Cyberbiz Global，帶領品牌進軍國際市場。

據Cyberbiz調查，64％消費者在防疫期間曾遭遇網購商品延遲到貨，使到貨速度成為消費者網購時的決定性因素之一。高達70％受訪者表示網購時特別在意配送速度，且46％希望在1～3天內、33％希望在8小時至1天內收到商品。

對此，Cyberbiz攜手即時外送平台foodpanda，推出CYBERBIZ NOW!快速到貨服務，只要在品牌官網的快速到貨專區，選擇配送地點4公里內的門市或發貨點，挑選商品完成結帳後，最快30分鐘內即可配送到家，且全台皆可外送，滿足消費者「隨買即用」的需求。

對商家而言，CYBERBIZ NOW!提供快速到貨服務，可避免消費者因配送時間過長而棄單，並能透過品牌官網累積會員優惠，培養品牌忠誠度。此外，商家可依銷售策略自由制定運費，省去通路或平台抽成成本，強化品牌官網競爭力。

Cyberbiz表示，知名糕點品牌一之軒的官網來客數於疫情期間增加達約7成、造訪人次達6位數，該公司對此已率先啟用CYBERBIZ NOW!快速到貨服務，推出3款限定專屬餐點，以即時烘焙品搶攻中參與下午市場，後續將加入伴手禮及零食等品類。

此外，國內食品大廠金車旗下柏克金餐酒、連鎖餐飲業者四海遊龍均將參與CYBERBIZ NOW!快速到貨，分別提供多元食材及水餃湯品商品。後續包括甜點蛋糕、食品、生鮮、3C、美妝保健、運動用品等多元類型商家將陸續參與，滿足消費者全方位網購需求。

Cyberbiz執行長蘇基明表示，網購量因疫情提升，使各地物流壓力大增，解決配送卡關問題已刻不容緩。此次領先所有開店平台推出CYBERBIZ NOW!快速到貨，希望提升消費者網路購物體驗，讓商家與合作夥伴獲利。

蘇基明指出，CYBERBIZ NOW!快速到貨設有2大目標，一是提供新配送方案，在疫情期間讓商家「有貨賣得出」、消費者「有錢買得到」。二是Cyberbiz觀察發現，即時消費、即時享受為未來電商新主流，希望藉由推出快速到貨服務，提升網路購物體驗與效能。

合作夥伴foodpanda表示則表示，CYBERBIZ NOW!快速到貨透過攜手foodpanda共享車隊pandago，為商家直接解決物流痛點，成為消費者急速到貨新選擇。期待與Cyberbiz共同為商家與消費者提供更好的購物體驗，並電商市場創造新供給與需求。