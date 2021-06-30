中央流行疫情指揮中心今(30)日公布昨日新增13例疫苗接種後死亡的案件，死亡年齡介在55至89歲之間，另外也有34例疑似AZ疫苗的嚴重不良事件，包含血小板低下、下肢深部靜脈血栓、肺栓塞、血栓併血小板低下等。

指揮中心表示，昨新增的13例接種疫苗後死亡個案，包含6男6女，其中有7人為75歲以上長者，分別在接種疫苗後1至13天發生，至於嚴重不良事件的族群，發生年齡介在21至97歲，為接種後1至17天發生。另有一名46歲女性在接種完莫德納疫苗後出現蜂窩性組織炎、左下肺肺炎。

其中一名死者是先前通報嚴重不良事件的個案，莊人祥說，該名死者為70多歲的女性，本身有慢性病史，定期接受洗腎治療，在接種疫苗後第13天死亡。

指揮中心指出，昨天共有3萬4158人接種疫苗，其中有2萬9149人施打AZ，5009人施打莫德納，截至目前全國累積200萬2677人次施打疫苗，整體疫苗涵蓋率達8.35％。