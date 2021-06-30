萊爾富繼推出國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」、進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，即日起領先超商，陸續於全台門市除無藥商門市及特殊門市外，獨家搶先開賣經美國FDA核可的快篩試劑「快得利家用新冠肺炎快篩套組」，一盒2入不拆售800元，即日起享萊爾富專屬優惠價750元，全台限量5萬盒，售完為止。

「得利家用新冠肺炎快篩套組」有別於他牌家用快篩試劑需較深入採集鼻腔檢體，探入鼻腔2cm即可採檢，10分鐘可得知採檢結果。此外，2歲以上的幼童及青少年，也可以透過家長協助採檢，對於躁動、好動的幼童來說，是方便家長協助快篩檢測的一大利器。

也於全台門市除無藥商門市及特殊門市外，推出反穿圍裙式CPE防護衣，1盒2入，售價120元，全台限量1萬盒；淨護盾CPE加厚萬用手套，1盒20枚入，售價49元，提供M、L兩款尺寸，各限量2萬5000盒；以及具專業級防護與高效阻隔率、配戴舒適、透氣不悶熱的萊潔N95醫療防護口罩15.5cm x 20cm，雪花白/海洋藍，2入裝售價150元、20入裝售價1399元，售完為止。