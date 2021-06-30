屏東縣政府30日公布一新增個案，案14905的52歲女子曾與14298白牌計程車司機及14410友人共同用餐，6月22日深夜透過疫調匡列後，採檢並於防疫旅館居家隔離，26日轉至集中檢疫所，29日二採PCR陽性收治醫院。

屏縣府坦言，現階段較棘手的是，枋寮果農與枋山確診者都曾到過枋寮醫院，是否因此接觸感染，或是有其他感染途徑尚在釐清，但縣府團隊已做最壞的打算與最好的準備，以篩檢站在枋寮醫院週邊築起一圈又一圈的防護。

屏縣府指出，因應枋山及枋寮案目前共有10例基因定序為印度Delta變種病毒株，屏東疫情指揮中心持續擴大匡列枋山案177人、枋寮案399人至集中檢疫所採檢並隔離。

另外，枋山防疫專案告一段落，楓港和加祿2處篩檢站，共採檢3554人、PCR皆為陰性。至於枋寮3處篩檢站，目前採檢3534人，2456人PCR為陰性，1078人檢驗中，將篩檢至7月1日下午5點，縣府籲請曾在6月14日後曾至枋寮醫院就診或陪病的民眾，以及枋寮鄉、春日鄉鄉民，盡速至枋寮國小、東海國小、建興社區篩檢站採檢。

屏東縣長潘孟安強調，這周是疫情重要的關鍵期，請大家務必配合防疫措施，這周守住了，才有下周的防疫新生活。