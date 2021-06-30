新冠肺炎重挫全球經濟，消費者對健康食物需求提升，亞太地區的食農新創產業去年反而逆勢上揚，整體投資創歷年新高。好食好事基金會業師近日應邀線上出席「亞洲未來食品大賽（Future Food Asia 簡稱FFA大賽）」，指出台灣的植物蛋白產品擠壓成形技術領先全球，有極大發展空間。

由新加坡企業發展局官方投資夥伴ID資本（ID capital）舉辦的FFA大賽為亞太區唯一匯聚投資者、企業、政府、學術機構與創業者的農業與食品科技大賽，目的是催化食品農業企業部門進行各種創新改良，造福人類與環境永續。由頂新和德基金捐助人代表魏應充先生捐助成立的好食好事基金會，連續第2年支持FFA大賽。

這項比賽今年邁入第5年，大賽期間規劃數場線上論壇，其中以“AgriFood Tech the Taiwan Way”（食農科技，台灣之路）為主題的論壇，特別邀請植物基海鮮新創企業蘇菲廚房（Sophie’s Kitchen）王耀信創辦人，以及好食好事加速器業師代表振源食品科技許庭禎董事、台安傑國際天使投資股份有限公司楊涵淳董事，探討台灣食農產業的創新發展潛力與機會。

「台灣具有強大的半導體科技產業背景，有助結合食農科技快速發展。」楊涵淳在論壇中指出，過去台灣的許多智慧財產權（IP）由學校擁有，近4年規範鬆綁，發明人可將IP技轉到自己的新創事業。當這些技術落實在產業，搭配聰明的商業模式，新創公司就有壯大發展的機會。

楊涵淳以地天泰農業生技公司為例，創辦人從事酵素研究超過30年，手握龐大酵素資料庫，成立食農廢料處理公司；過去農廢料需6個月發酵處理，地天泰只需30分鐘即可完成，這不只有台灣市場，歐美市場也非常巨大，他們透過此酵素，於2018年完成1000萬美元募資。

此外，國際市場對植物基食品在台灣發展的現況也感到好奇。許庭禎指出，台灣目前有300多萬素食人口，植物蛋白產品技術發展已久，擠壓成形技術具有全球領導地位。台灣目前雖未搭上植物肉國際市場浪潮，但透過強大的植物肉研發基礎，將可提供國際市場部分關鍵原料，用來提升植物肉的口感；再適時搭配行銷助力，是值得期待的發展空間。

楊涵淳表示，過去3年台灣食農新創公司已開始得到投資人關注，投資額大幅增加。很多在台灣發跡的新創公司是很有潛力的，如能將產品國際化，會更易獲得投資人的目光。

台灣「好食好事基金會」為支持食農產業創新發展，已連續第二年支持FFA大賽。今年與美國食品大廠「嘉吉」（Cargill）、技術領先全球的瑞士食品機械商「布勒集團」（Bühler）、世界最大高品質包裝與水果商「都樂」（Dole）等，共同成為本屆FFA大賽的夥伴。好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，透過與FFA大賽合作，期盼能協助台灣食農新創公司及中小企業面向國際國際，將台灣的好食發揚光大。