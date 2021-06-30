Delta變種病毒入侵台灣，外界呼籲入境全面普篩，行政院長蘇貞昌昨(29日)表示，「我們的(防疫)量能早已足夠」，是做比普篩更進一步的防疫措施。民眾黨立委蔡壁如直言，蘇貞昌的防疫思維還停在2020年，並痛斥蘇揆講外行話，她還指出，衛福部長陳時中所言的「移動風險與管理問題」更是不知所云，並質疑CDC是不是只想省錢？但若邊境沒守住，台灣賠得起嗎？

蔡壁如今(30日)在臉書上發文表示，我們訴求很簡單，入境全面普篩2次PCR，包括航空機組人員在內，入境時1次，解隔前1次，兩次篩檢期間必須進行14天的隔離檢疫，但行政院長蘇貞昌說，普篩常有偽陰、偽陽，偽陰的人會誤以為沒事而趴趴走，傳染風險更大。

蔡壁如直言，「蘇院長的防疫思維還停留在2020年！根本就是外行話，PCR採檢是精準的，沒有偽陰、偽陽的問題！」而針對陳時中說PCR檢測量能沒問題，不過「採檢」會牽涉移動風險與管理問題，她更忍不住痛批不知所云，令人失望，她指出，PCR檢測精準，但費用與成本較高，CDC拒絕入境普篩做2次PCR，卻拿不出令人信服的科學證據，在我看來，CDC只是考慮成本，想省錢而已「人命關天，這種錢能省嗎？邊境若沒守住，台灣賠得起嗎？」

蔡壁如指出，過去一年來多來，該整備的防疫物資，我們不是買太少，就是來不及採購，CDC低成本防疫省小錢，結果是政院花8000億大錢紓困，全國半封城，台灣賠上一整年的經濟，「現在，CDC還要省嗎？」

蔡壁如呼籲CDC，指對他們而言，確診死亡案號或只是一組數字或統計圖表上一個點，但對家屬來說卻是永遠的傷痛，她希望CDC考慮防疫成本時，也能設身處地想一想，如果他們是你的家人、親友或認識的人，成本還會是最重要的考量嗎？新冠變異病毒肆虐全球，台灣入境檢疫多一分篩檢、多一分保障，有什麼不好？