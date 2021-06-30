本土疫情嚴峻，繼台積電、永齡基金會後，慈濟基金會日前擬捐500萬劑BNT原廠疫苗，總統蔡英文26日和證嚴法師視訊通話，保證政府一樣會積極處理；中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中28日對此表示，讓台積電、永齡基金會先把路走清楚後，慈濟再接著做，速度就會比較快，我們會做最好的安排」。前民進黨立委林濁水表示，陳時中叫慈濟等一等？有沒有在逆英文？

針對花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，疫苗不怕太多，買疫苗是愈快愈好，救人的事不能等。慈濟日前也指出，國、高中在學學生需要返回校園接受教育，因此希望比照台積電、永齡基金會，以同一專案方式執行，盼獲得政府授權。陳時中今天(30日)在記者會對此回應說，慈濟基金會已經成立一個專案，雙方都在協商這個事情，相信會有一個大家都滿意的成果。

林濁水30日在臉書貼文指出，總統不是指示積極處理慈濟，陳時中卻叫慈濟等一等？有沒有在逆英文？不是高嗆政府不行了，買不到，民間才買得到？那不是不理政府，自己跑才會更輕快達標？為什麼買得到的「民間」都擠到買不到的總統府排隊？搞到亂成這樣，唉！執政「團隊」「民間」大家加油。

網友留言說，「民間在重要議題上，已經領導府院！府院挺丟臉的。」、「政府握有權力卻不去購買疫苗。」、「哈哈，神奇的寶島。」