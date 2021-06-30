中央6月中公布機組員居檢加嚴政策，未施打疫苗或第一劑未滿兩周，檢疫天數將調整為「7＋7」，有長榮機師坦言目前長榮已有9成以上機組員完成接種疫苗，但因政府政策過於匆忙，加上Delta變種病毒肆虐，班表不斷調整，7月的班表到昨天才出來，另中央規定機組員可於居檢派飛，派飛前若快篩陰性即可出勤，令機師無奈的說「混合派飛風險極高」。

機組員「7＋7」政策於今天正式上線，長榮機師表示，長榮機師約1300名，目前只剩下70人左右尚未施打，大家都在等待接種第二劑疫苗，若血清抗體檢測為陽性則返台不需隔離，但打了第一劑尚未滿兩周的機師仍佔多數，又因Delta變種病毒肆虐，取消了部分飛往倫敦及雅加達的航班，導致排班上造成了巨大變動，直言中央看待機組員的角度有偏頗，沒有顧慮到實際執行的困難度，也從未考量若突如其來的事件發生會導致航空公司難以作業。

機師坦言，機組員一直到6月30日前都還不知道班表如何安排，「明天要幹嘛？」、「7月上班時間為何？」，導致家庭生活的行程也難以計畫，考量每天疫苗接種進度都有變化，公司排班表的人員也都加班處理相關事項，除了政府繁複規定外，又因外界變種病毒的變動，需要隨著外界局勢重新調整。

另中央宣布長程航班的機組員若採快篩陰性，居檢期間可派飛，長榮機師提到，現在機師有分多種狀況，包含未施打疫苗者、有施打疫苗者、施打完是否滿兩周、是否施打兩劑、施打兩劑者血清抗體是否陽性，機師直言，在這樣多分類的情況下混合派飛，風險極大，當初也有建議政府8月再實施「7＋7」政策，否則政策匆忙、飛行員緩衝時間不夠，「大家對政策仍霧煞煞」。